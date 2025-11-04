Çin'de Tütün İdaresi'nin Eski Başkan Yardımcısına Rüşvet Suçlaması
Çin'de Devlet Tütün Tekeli İdaresi'nin eski başkan yardımcısı Zhang Tianfeng hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı. İddianamede, Zhang'ın tütün sektöründeki görevlerini kullanarak yasa dışı kazanç elde ettiği belirtildi.
BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Devlet Tütün Tekeli İdaresi'nin eski başkan yardımcısı Zhang Tianfeng hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı.
Yüksek Halk Savcılığı, salı günü açıkladığı iddianamede Zhang'ın, tütün sektöründeki çeşitli görevlerinden yararlanarak başkalarına çıkar sağladığı ve karşılığında yasadışı olarak çok büyük miktarlarda para ve hediye kabul ettiği belirtildi.
Dava, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Ganzhou kentindeki Halk Savcılığı tarafından orta halk mahkemesinde açıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel