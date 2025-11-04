Çin'de Tütün İdaresi'nin Eski Başkan Yardımcısına Rüşvet Suçlaması

BEİJİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Devlet Tütün Tekeli İdaresi'nin eski başkan yardımcısı Zhang Tianfeng hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı.

Yüksek Halk Savcılığı, salı günü açıkladığı iddianamede Zhang'ın, tütün sektöründeki çeşitli görevlerinden yararlanarak başkalarına çıkar sağladığı ve karşılığında yasadışı olarak çok büyük miktarlarda para ve hediye kabul ettiği belirtildi.

Dava, Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Ganzhou kentindeki Halk Savcılığı tarafından orta halk mahkemesinde açıldı.