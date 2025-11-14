Çin'de 'Türkiye ile Hikayem' Yarışmasının Kazananları Açıklandı

Çin'de düzenlenen "Türkiye ile Hikayem" video ve resim yarışmasının kazananlarına ödülleri Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen törenle verildi.

Yarışmada Türkiye ile Çin arasındaki tarihi ve kültürel bağları, kişisel hikayelerle birleştirerek anlatan eserler yarıştı.

Yetişkinlere yönelik kısa video yarışmasında birincilik ödülünü, Şanghay Ciao Tong Üniversitesi'nden Şın Şin, "Kutu Açılımı - Türkiye'nin Dört Katmanlı Cazibesinin Kilidini Açmak" başlıklı videosuyla kazandı.

Yarışmada ikincilik ödülünü, "Amasra" videosuyla Gao Çao ve "İstanbul ve Kapadokya'yı Keşfetmek" videosuyla Çü Şaşa, üçüncülük ödülünü, "Mavi Türkiye" videosuyla Cang Huaning, "Büyülü Türkiye" videosuyla Su Yan ve "Dört Mevsim Mektubu" videosuyla Vang Yişüen paylaştı.

Çocukların katıldığı resim yarışmasında ise "Panda ve Kedi'nin Yolculuğu" başlıklı resmiyle, yarışmaya Pekin'den katılan 12 yaşındaki Şing Tienyünyi birincilik ödülünün sahibi oldu.

İkincilik ödülü, yarışmaya Çingdao'dan katılan Ciang Vındong ve Pekin'den katılan Vang Youçıng'un resimleri, üçüncülük ödülü ise Guangcou'dan Cien Ciaşi, Pekin'den Cang Yüçın ve Cang Kayvey, Qingdao'dan Say Zinuo ve Cing Yüşin'in resimleri arasında paylaşıldı.

Ülkeler arasında yeni bir kültür köprüsü

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, törende yaptığı konuşmada, ödül alanları tebrik ederken yarışmaya pek çok ayartıcı ve yetenek ürünü eserin başvurduğunu, Türk ve Çinli üyelerden oluşan jürinin Türkiye ve Çin arasındaki güçlü bağların karakteristiğini en iyi yansıtan eserleri seçtiğini belirtti.

Türkiye ve Çin arasındaki dostluğun yüz yıllar öncesine dayanan uzun bir geçmişi olduğuna çeken Büyükelçi Ünal, bu dostluğun bugün de ticaret, kültür, eğitim, turizm ve insanlar arası etkileşimlerle canlandığını ifade etti.

Ünal, iki ülkenin liderlerinin ilişkileri daha fazla geliştirmeye yönelik güçlü iradeye sahip olduğuna, bu projenin de sanat yoluyla ülkeler arasında yeni bir kültür köprüsü kurarak bu amaca hizmet ettiğine inandıklarını dile getirdi.