Çin'de Türk Ürünlerine Artan İlgi: Ticari ve Kültürel Bağlar Güçleniyor

QİNGDAO, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'de Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde düzenlenen canlı elektronik ticaret etkinliklerinde ilgi gören Türk ürünleri, iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendiriyor.

Beijing ve Qingdao'da 6-8 Mart tarihlerinde düzenlenen "2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Bulut Ürünleri" adlı canlı yayın etkinliğinde aralarında Rusya, Pakistan, Belarus ve Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden 200'den fazla ürün çevrimiçi, yüzlerce ürün de çevrimdışı olarak tanıtıldı ve satıldı. Çin'in doğusundaki sahil kenti Qingdao'da Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Gösterim Alanı tarafından düzenlenen etkinlik, ekonomik işbirliğini geliştirmeyi ve kültürler arası etkileşimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Qingdao'da bulunan Shanghai İşbirliği Örgütü Pearl Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki Türkiye Pavyonu'nun Operasyon Yöneticisi Cui Qun, cumartesi günkü canlı yayın sırasında, "Bugün sizlerle beş çeşit bisküvi ve Türk lokumundan oluşan lezzetli atıştırmalıklar paylaşmak istiyorum. Müşterilerimizin bu Türk atıştırmalıklarını çok seveceğinden eminiz" dedi.

Türkiye Pavyonu Direktörü Xu Lili, Türk girişimcilerin Çin pazarına yönelik heyecanını vurgulayarak, "Pek çok Çinli tüketici Türk ürünlerini yeterince tanımıyor olabilir. Bu internet yayını, özel Türk ürünlerini ve zengin Türk tarihi ve kültürünü tanıtarak Çin'deki farkındalığı ve talebi artırmak için büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu.

Qingdao Meka Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) Çin'deki baş temsilcisi Metin Karakuş ise dışa açılan dijital bir pencere olarak canlı yayının önemini vurguladı. Karakuş, "Bu girişim, Türk işletmelerinin ürünlerini hedeflenen Çinli kitleye doğrudan tanıtabilmesine olanak tanıyarak iki farklı pazar arasında köprü işlevi görüyor" dedi.

Karakuş, Türkiye'nin tekstil, gıda ürünleri, makine ve turizm gibi kilit öneme sahip sektörlerde rekabetçi avantajlara sahip olduğunu belirtti. Karakuş'a göre Türk şirketleri, Çin'in gelişmiş elektronik ticaret altyapısı ve dijital ödeme sistemlerinden yararlanarak ülkedeki varlığını verimli bir şekilde genişletebilir.

Qingdao'daki Türkiye Pavyonu, gül suyu, fındıklı gofret, Antep fıstığı, peynir, kahve, zeytinyağı ve renkli porselen gibi Türkiye'ye özel ürünlerinin sergilendiği bir merkez işlevi görüyor. Pavyon, perakende satışın ötesinde ikili ve çok taraflı ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinde de çok önemli bir rol oynuyor.

Xu, "Amacımız sadece ürün satmak değil, Çin ve Türkiye arasında ekonomik ve ticari kalkınma için köprü görevi görmek" dedi.

Karakuş'a göre bu çabalar Türkiye'nin Çin'e ihracatının artmasına, ticaret fuarlarına daha fazla katılmasına ve daha güçlü iş ilişkileri kurulmasına katkıda bulundu. Karakuş, "Bu girişimler sayesinde karşılıklı anlayış gelişirken, uzun vadeli ticari ilişkilerde de artış yaşandı. Bu çabalar aynı zamanda uzun vadeli ilişkilerin kurulmasına ve iki ülke arasında sürdürülecek ticaretin temelinin inşa edilmesine de katkıda bulundu" dedi.

Çin-Türkiye ticareti istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Çin Gümrük Genel İdaresi'nin verilerine göre 2024 yılında iki ülke arasındaki toplam ticaret, 42,89 milyar ABD dolarına ulaştı. Çin'in Türkiye'den ithalatı ise önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 4,77 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin Çin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, ikili ekonomik ilişkilerin önemini vurgulayarak bunları iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın kilit bileşeni olarak nitelendirdi. Musa'ya göre, her iki ülke de 2025 yılında Türkiye'nin Çin'e ihracatını artırmasını, Çin'den yatırım çekmesini ve turizm işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Türkiye, Çinli turistlerin giderek daha fazla tercih ettiği bir turizm adresi haline geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre, Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turist sayısı 2023 yılında 248.100 iken, 2024 yılında yüzde 65,1 artışla 409.700'e yükseldi. Bu artışla Çin, Türkiye'nin uluslararası turizm pazarında en hızlı büyüyen segment oldu.