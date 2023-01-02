Çin'de Turizm ve İlgili Sektörler Gsyih'nın Yüzde 3,96'sına Karşılık Geldi

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in turizm ve ilgili sektörlerinin katma değeri 2021'de önceki yıla göre yüzde 12 artışla 4,55 trilyon yuana (653,51 milyar ABD doları) yükseldi (fiyat faktörleri hariç değil).

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki bir jeoparkı ziyaret eden turistler, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in turizm ve ilgili sektörlerinin katma değeri 2021'de önceki yıla göre yüzde 12 artışla 4,55 trilyon yuana (653,51 milyar ABD doları) yükseldi (fiyat faktörleri hariç değil).

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre söz konusu sektör önceki yıla göre 0,05 yüzde puan düşüşle 2021'de ülke GSYİH'sının yüzde 3,96'sına karşılık geldi.

Ayrıntılı analizde turizmin katma değeri önceki yıla göre yüzde 11,8'lik artışla 4,07 trilyon yuan oldu. Bu değer, önceki yıla göre 0,2 yüzde puan düşüşle turizm ve ilgili sektörlerin katma değerinin yüzde 89,5'ine karşılık geldi.

Turizmle ilgili sektörlerin katma değeri önceki yıla göre yüzde 13,4'lük artışla 476 milyar yuana ulaştı. Bu değer önceki yıla göre 0,2 yüzde puan artışla turizm ve ilgili sektörlerin katma değerinin yüzde 10,5'ine karşılık geldi.

Büyüme oranı açısından tüm kategorilerin büyümeye döndüğü görüldü. Bunlar arasında turizm yemek servisi, turizm alışverişi ve turizm eğlencesi önceki yıla göre sırasıyla yüzde 18,6, yüzde 14,5 ve yüzde 15,6 artışla daha hızlı toparlanma gösterdi.