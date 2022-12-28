Çin'de Turizm Sektörü Kovid-19 Sonrası Toparlanmaya Geçti

Çin'de turizm sektörü, virüse karşı mücadele çabalarını ve ekonomik kalkınmayı daha iyi koordine etmek için 7 Aralık'ta optimize edilmiş 10 önlemin açıklanmasının ardından hızla toparlanıyor.

Çin'de turizm sektörü, virüse karşı mücadele çabalarını ve ekonomik kalkınmayı daha iyi koordine etmek için 7 Aralık'ta optimize edilmiş 10 önlemin açıklanmasının ardından hızla toparlanıyor.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan'da bulunan ve kaplıcalarıyla ünlü doğal güzelliklere sahip Tengchong Şehri ziyaretçilerle dolup taşıyor.

SES 1 (Çince): Turist

"Ailemi yıl sonu tatili için buraya getirdim."

SES 2 (Çince): Turist

"Sağlık için iyi olduğunu hissediyorum, deneyimlerim bu yönde"

Çin'in kuzey kesimlerinde kar ve buz turizmi de hız kazanıyor.

Çin'in en kuzeyinde yer alan Mohe kentindeki kutup köyü, muhteşem bir kar manzarası, benzersiz iglolar ve yıldızlı bir gökyüzüne sahip.

SES 3 (Çince): Turist

"Az önce karda bir otomobil yarışı izledim. Çok eğlenceli ve heyecan verici."

SES 4 (Çince): YU YANG, yerel bir turizm şirketinin genel müdür yardımcısı

"Son zamanlarda turistler ağırlıklı olarak Beijing, Shanghai ve Guangzhou gibi yerlerden geliyor."

Alibaba'nın seyahat şubesi Fliggy'den alınan veriler, optimize edilmiş 10 önlemin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, yurtiçi uçak bileti ve otellerin gerçek zamanlı arama ve rezervasyon hacminin önemli ölçüde arttığını gösteriyor.

Ülke çapındaki turistik yerler, turistlerin güvenliğini sağlamak için salgın önleme önlemlerini optimize ediyor.

SES 5 (Çince): QIAN YISU, Jiangxi Eyaletindeki bir anıt müzenin küratör yardımcısı

"Sağlık kodlarının ve nükleik asit test sonuçlarının gösterilmesi gerekmiyor. Ancak maske takılması isteniyor."

SES 6 (Çince): DU JIANWEI, Fujian Eyaleti, Meizhou Adası'ndaki yerel turizm kurumu yetkilisi

"Optimize edilmiş 10 önlem doğrultusunda Kovid-19 önleme ve kontrol önlemlerimizde bazı düzenlemeler yaptık ve 24 saat çevrimiçi tıbbi danışmanlık hizmeti sunuyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor

(XHTV)