Çin'de Turistik Yerlerde Güvenlik Riskleri Tespit Edildi

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, temmuz ayındaki denetimlerde turistik mekanlarda ve hizmetlerde birçok güvenlik riski buldu. Yangın güvenliği ve yol güvenliği problemleri için işletmelere uyarılar yapıldı.

BEİJİNG, 13 Ağustos (Xinhua) -- Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, temmuzda yürütülen gizli denetimlerde turistik yerlerde ve ilgili hizmetlerde çok sayıda güvenlik riski tespit edildiğini belirterek, yerel turizm yetkililerini vakit geçirmeksizin bu risklere karşı önlem almaya çağırdı.

Aralarında Tianjin, Liaoning ve Xinjiang'ın da bulunduğu sekiz eyalet düzeyindeki bölgede gerçekleştirilen denetimlerde, turistik mekanlar ve konaklama tesislerindeki acil çıkışların kapalı olması gibi yangın güvenliği risklerinin bulunduğu ve bazı turistik yerlerde can yeleği gibi hayati öneme sahip ekipmanların eksik olduğu tespit edildi.

Bakanlık, turist otobüsü şoförlerinin işlediği trafik kuralı ihlalleri gibi yol güvenliği sorunları konusunda da uyarıda bulundu.

Bakanlık, yeterli düzeltmeleri yapmayan işletme sahiplerinin daha ağır yasal cezalarla karşı karşıya kalacağını ve ilgili ihbarların daha ayrıntılı soruşturma için uygun makamlara iletileceğini vurguladı.

