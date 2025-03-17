Çin'de Tüketim Mallarının Perakende Satışları Yüzde 4 Artış Gösterdi

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları 2025 yılının ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının toplam perakende satışları ocak ayından şubat ayına kadar 8,37 trilyon yuanın (yaklaşık 1,17 trilyon ABD doları) üzerine çıktı.

Otomobil hariç tüketim mallarının perakende satışları 7,68 trilyon yuanın üzerine çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8'lik bir büyüme kaydetti.