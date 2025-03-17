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Çin'de Tüketim Mallarının Perakende Satışları Yüzde 4 Artış Gösterdi

Çin'de Tüketim Mallarının Perakende Satışları Yüzde 4 Artış Gösterdi
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Çin'in perakende satışları, 2025 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış göstererek 8,37 trilyon yuanı (yaklaşık 1,17 trilyon ABD doları) geçti. Otomobil hariç tüketim malları ise yüzde 4,8'lik bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'in tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları 2025 yılının ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının toplam perakende satışları ocak ayından şubat ayına kadar 8,37 trilyon yuanın (yaklaşık 1,17 trilyon ABD doları) üzerine çıktı.

Otomobil hariç tüketim mallarının perakende satışları 7,68 trilyon yuanın üzerine çıkarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8'lik bir büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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