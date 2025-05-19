Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Nisan'da %5,1 Arttı

Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Nisan'da %5,1 Arttı
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Çin'de nisan ayında tüketim mallarının perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %5,1 artarak 3,72 trilyon yuana (517,27 milyar ABD doları) ulaştı. Ocak-nisan döneminde ise perakende satışlarda %4,7'lik bir artış kaydedildi.

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, Çin'de nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının toplam perakende satışları geçen ay 3,72 trilyon yuana (yaklaşık 517,27 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere göre ocak-nisan döneminde tüketim mallarının perakende satışları önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu artış, ilk üç ayda kaydedilen yüzde 4,6'lık büyümeye kıyasla hızlanmaya işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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