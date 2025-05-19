Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Nisan'da %5,1 Arttı

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, Çin'de nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının toplam perakende satışları geçen ay 3,72 trilyon yuana (yaklaşık 517,27 milyar ABD doları) ulaştı.

Verilere göre ocak-nisan döneminde tüketim mallarının perakende satışları önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 arttı. Bu artış, ilk üç ayda kaydedilen yüzde 4,6'lık büyümeye kıyasla hızlanmaya işaret ediyor.