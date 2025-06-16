Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Mayıs'ta Yüzde 6,4 Arttı

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'de tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının perakende satışları söz konusu dönemde 4,13 trilyon yuana (yaklaşık 575,3 milyar ABD doları) ulaştı.

Tüketim mallarının perakende satışları, ocak-mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak, yılın ilk 4 ayında kaydedilen yüzde 4,7'lik büyümenin üzerine çıktı.