Çin'de Tüketim Malları Perakende Satışları Arttı

Çin'de tüketim mallarının perakende satışları, Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı. Büyüme hızı, Ekim ayına göre ivme kazandı.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, Çin'de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü açıkladığı verilere göre büyüme hızı, Ekim'deki yüzde 7,6'lik artışa kıyasla ivme kazandı.

NBS'ye göre tüketim mallarının toplam perakende satışları Ocak-Kasım döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 artarak 42,79 trilyon yuana (yaklaşık 6,03 trilyon ABD doları) ulaştı.