Çin'de Tüketici Hizmetleri, Tatil Sürecinde Artan Tüketimle Güçlü Toparlanma Kaydetti

Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de bir alışveriş merkezinde yılbaşı tatilinin ilk gününde açık büfe yemeğin tadını çıkaran insanlar, 31 Aralık 2022. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'in optimize edilmiş Kovid-19 müdahale önlemlerinin uygulanmasının ardından restoranlar kapalı mekanda yemek servisine yeniden başlarken, Çin kentlerinde yaşanan her zamanki koşuşturmaca geri döndü.

Beijing'in Chaoyang bölgesindeki güveç restoranının yöneticisi Sha Jingjing, "Yılbaşından önceki gün müşteriler öğle saatlerinde kuyruğa girmeye başladı. O gün kapalı alanda yemek yiyen 1.000'in üzerinde müşterimiz vardı, bu bize işimiz için daha fazla güven verdi" dedi.

Çin başkentinde 30 şubesi bulunan lüks bir restoran zinciri olan Beijing Yan Restoran'ın yönetim kurulu başkanı Yang Xiulong da aynı duyguları paylaştığını söyledi. Yang, "İkram sektörünün toparlanmasının biraz zaman alacağını düşünmüştüm. Fakat mevcut durum göz önüne alındığında, toparlanma sürecinin kesinlikle hızlı olacağına inanıyorum" dedi.

Baharatlı kerevit severler ve gece yarısı atıştırmalık arayanlar için ünlü bir cadde olan Guijie'de birçok işletme, 24 saat hizmet vermeye yeniden başladı.

Kar ve buz sporlarıyla ünlü tatil beldesi Zhangjiakou ve ülke güneyindeki Hainan eyaletinde bir kıyı tatil beldesi olan Sanya gibi popüler turizm merkezleri, üç günlük Yeni Yıl tatilinde pek çok otelin tamamen dolu olmasıyla turist akınını memnuniyetle karşıladı. Yunnan eyaletindeki Pullman Resort Xishuangbanna'da görevli personel, popüler odaların tatil başlamadan bir hafta önce rezerve edildiğini belirtti.

Dolup taşan alışveriş merkezleri ve büyük mağazalarda ekonomik canlılık yaşandı. Baidu Maps tarafından geliştirilen bir izleme sistemi, Chongqing, Xi'an, Beijing ve Shenzhen gibi kentlerdeki alışveriş merkezlerinin yoğunluk endeksinin 1 Ocak'ta önemli ölçüde arttığını gösterdi.

Tüketici Piyasası Büyük Veri Laboratuvarı'na ( Shanghai ) göre, Shanghai kentinin toplam çevrimdışı tüketimi 31 Aralık 2022'den 1 Ocak 2023'e kadar 12,01 milyar yuana (yaklaşık 1,74 ABD doları) ulaştı.

Kentteki pek çok işletme, müşteri çekmek için tüketim kuponları verdi. Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Hohhot'ta Aralık ayı sonunda perakende, ikram, ev aletleri, otomobil ve e-ticaret gibi sektörlerdeki tüketimi kapsayan toplam 38 milyon yuan değerinde kupon dağıtıldı.

Yerel bir alışveriş merkezi, Yeni Yıl tatili boyunca müşteri yoğunluğunda önemli bir artış kaydederek günde 30 binden fazla insanı ağırladı. Hohhot Wangfujing Outlet'in Müdürü Yang Haiyan, "Birçok promosyon gerçekleştirdik ve hükümetin çıkardığı kuponlar da satışlarımızı artırmamıza yardımcı oldu" dedi.

Hohhot Ticaret Bürosu yetkilisi Guo Hongtu, kentteki alışveriş merkezleri, süpermarketler ve restoranlardaki müşteri yoğunluğunun normal seviyelerinin yüzde 70'ine döndüğünü belirtti.