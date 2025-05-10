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Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi Nisan'da Yüzde 0,1 Düştü

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi Nisan'da Yüzde 0,1 Düştü
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Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, nisan ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Çekirdek TÜFE ise yüzde 0,5 artış kaydetti. Gıda tüketimi ve seyahatlerin etkisiyle fiyatlar bazı sektörlerde toparlanma belirtileri sergiliyor.

BEİJİNG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergelerinden biri olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu'ndan (NBS) cumartesi günü yapılan açıklamaya göre gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

TÜFE, aylık bazda ise marttaki yüzde 0,4'lük düşüşün ardından nisan ayında yüzde 0,1 artış kaydetti.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, bir önceki aya göre yaşanan yeniden sıçramanın temel olarak gıda tüketimi ve seyahatlerden kaynaklandığını belirtti.

Dong, Çin'in güçlü ekonomik temelleri ve direncinin yanı sıra politikaların koordineli şekilde uygulanmasıyla desteklenen bazı sektörlerin toparlanma belirtileri gösterdiğini söyledi.

Ayrıntılı analizde gıda fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 azalırken, gıda dışı fiyatlar değişiklik göstermedi. Tüketim mallarının fiyatları ise yüzde 0,3 düşerken, hizmet fiyatları yüzde 0,3 artış sergiledi.

Çin'de TÜFE ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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