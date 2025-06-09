Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 0,1 Düşüş Gösterdi

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs'ta Yüzde 0,1 Düşüş Gösterdi
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Çin'de Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE), geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüş kaydetti. Ayrıca, çekirdek TÜFE ise yüzde 0,6 artış gösterdi.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıklanan verileri, TÜFE'nin aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldığını gösterdi.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 artarak, nisan ayındaki yüzde 0,5'lik artışa kıyasla ivme kazandı.

Çin'de TÜFE ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla ortalama yüzde 0,1 düşüş kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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