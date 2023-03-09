Çin'de Üfe Şubat'ta Yıllık Yüzde 1,4 Düştü

Çin'in doğusunda yer alan Shandong eyaletine bağlı Qingdao'daki bir otomobil üretim fabrikasının atölyesinde robotlar kaynak işi yapıyor, 14 Ocak 2023. (Fotoğraf: Zhang Jingang/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Şubat ayında yıllık yüzde 1,4 düşüş gösterdi.

Düşüş oranı, Ocak ayında kaydedilen rakamdan 0,6 yüzde puan daha yüksek oldu. Aylık bazda bakıldığında ise ÜFE, Şubat'ta sabit kaldı.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, "Geçen ay endüstriyel işletmelerin üretimde kaydettikleri toparlanma hızlanıp piyasa talebi iyileşirken, ÜFE aylık bazda sabit kaldı" dedi.

Dong, "Ancak geçen yılın aynı döneminin yüksek baz etkisi nedeniyle yıllık düşüş devam etti" diye ekledi.

Perşembe günkü verilere göre ayrıca, ana enflasyon göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise Çin'de Şubat ayında yıllık yüzde 1 arttı.