Çin'de Tüfe, Nisan'da Yüzde 0,1 Arttı

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Ana enflasyon göstergesi olan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Çin'de Nisan ayında yıllık yüzde 0,1 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre bu oran, Mart ayında kaydedilen yüzde 0,7'lik artışın gerisinde kaldı. Aylık bazda fiyatlar bir önceki ayda kaydedilen aylık düşüşe göre yüzde 0,3 daralarak yüzde 0,1 oranında hafif gerileme gösterdi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, yıllık artışın daha yavaş olmasını, enflasyon artışının yüzde 2,1 olduğu 2022'nin ilgili dönemindeki yüksek taban ile ilişkilendirdi.

Dong, "Nisan'da piyasa arzı genel olarak yeterliydi ve tüketici talebi kademeli toparlanma sergiledi" dedi.

Gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE yıllık yüzde 0,7 artarken, bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 yükseliş sergiledi.