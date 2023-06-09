Çin'de Tüfe, Mayıs'ta Yüzde 0,2 Arttı
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BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Ana enflasyon göstergesi olan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Çin'de Mayıs ayında yıllık yüzde 0,2 yükseldi.
BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Ana enflasyon göstergesi olan tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) Çin'de Mayıs ayında yıllık yüzde 0,2 yükseldi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cuma günü yayımladığı verilere göre, bu oran Nisan ayında kaydedilen yüzde 0,1'lik artışın üzerinde gerçekleşti.
Aylık bazda fiyatlar yüzde 0,2 oranında hafif bir gerileme gösterdi. Fiyatlar bir önceki ay yüzde 0,1 oranında gerilemişti.
Gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE yıllık yüzde 0,6 oranında artış kaydetti.
NBS istatistikçisi Dong Lijuan yıllık fiyat artışını, 2022'nin aynı dönemindeki yüksek taban ile ilişkilendirdi.
Dong, "Mayıs ayında TÜFE genel olarak istikrarlıydı" yorumunda bulundu.