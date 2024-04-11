Çin'de TÜFE Mart ayında yüzde 0,1 arttı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de Mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı veriler, TÜFE'nin aylık bazda bir önceki aya göre yüzde 1 azaldığını gösterdi.

NBS'nin verilerine göre, gıda ve enerji fiyatları düşülerek hesaplanan çekirdek TÜFE ise geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,6 oranında arttı.