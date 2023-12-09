Üye Girişi
Haberler

Çin'de TÜFE Kasım Ayında Geriledi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi. Gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle TÜFE'de gerileme yaşandığı belirtildi.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, bu gerilemenin Kasım ayında gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını söyledi.

Kasım ayı yıllık TÜFE değeri, enerji fiyatlarının ana etken olması nedeniyle Ekim ayına kıyasla yüzde 0,3 puan daraldı. Dong, enerji fiyatlarındaki düşüşün TÜFE'deki düşüşe 0,19 puan katkıda bulunduğunu söyledi.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 4,2 gerilediği ve düşüş hızının 0,2 puan arttığı, domuz eti fiyatlarının yıllık bazda yüzde 31,8 gerilediği, yumurta, yemeklik yağ, sığır eti, koyun eti, kümes hayvanları ve su ürünleri fiyatlarının ise yüzde 1,1 ile yüzde 10,5 arasında düştüğü belirtildi.

Dong ayrıca, gıda ve enerji fiyatlarının çıkarıldığı çekirdek TÜFE'nin geçen ay yıllık bazda yüzde 0,6 arttığını ve artış hızının Ekim ayına kıyasla değişmeyerek ılımlı bir artış kaydettiğini söyledi.

Veriler gıda dışı fiyatların geçen ay yıllık bazda yüzde 0,4 arttığını, hizmet fiyatlarının yüzde 1, giyim fiyatlarının ise yüzde 1,4 yükseldiğini gösterdi.

Veriler, aylık bazda TÜFE'nin Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilediğini de gösterdi. Veriler, ay boyunca gıda fiyatlarının yüzde 0,9, gıda dışı fiyatların ise yüzde 0,4 düştüğünü gösterdi.

Dong, bir önceki aya göre yaşanan düşüşün temel olarak daha sıcak havalar, yeterli tarım ürünü arzı, düşen uluslararası petrol fiyatları ve seyahat ve diğer hizmetlere yönelik tüketici talebindeki mevsimsel düşüşün etkisinden kaynaklandığını söyledi.

NBS verilerine göre Ocak ayından Kasım ayına kadar ortalama TÜFE yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Cumartesi günkü veriler ayrıca, fabrika kapısındaki ürün maliyetlerini ölçen ülkenin üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştüğünü gösterdi.

Dong, aylık bazda Kasım ayı ÜFE'sinin, uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve bazı sanayi ürünlerine yönelik zayıf piyasa talebi gibi faktörlerden etkilenerek yüzde 0,3 düştüğünü söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu mu? Beşiktaş-Fenerbahçe maçında kadroda kimler var? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor? Kocaeli yangını hangi fabrikada? Kocaeli yangını nerede çıktı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 9 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Ateş Kuşları Hüma diziden ayrılıyor mu? Ateş Kuşları Hüma öldü mü, ölecek mi? John Wick 4 nereden izlenir? John Wick 4 hangi platformda var, netflix'de var mı? RANDEVUSUZ PASAPORT BAŞVURUSU YAPILIR MI? Pasaport için randevu almadan gidilir mi? Nüfus Müdürlüğünden randevu almaya gerek var mı? Benzine indirim var mı? 9 Aralık Benzine indirim gelecek mi? Güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? BİM aktüel ürünler kataloğu - 9 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? İBB BURS SONUÇLARI SON DURUM || 2023-2024 İBB Genç Üniversiteli bursu açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs sonucu nereden, nasıl öğrenilir? BENZİN KAÇ TL OLDU (9 ARALIK)? 1 litre benzin kaç lira? Benzine, mazota, motorine indirim geldi mi? The Game Awards 2023 kazananları kim oldu? Yılın en iyi oyunu belli oldu mu? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? 2024 Asgari Ücret belli oldu mu, ne kadar olacak, saatlik ne kadar? Asgari Ücret günlük net! İşte konuşulan son rakamlar! YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title