Çin'de TÜFE Kasım Ayında Geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi. Gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle TÜFE'de gerileme yaşandığı belirtildi.

BEİJİNG, 9 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Çin'de Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, bu gerilemenin Kasım ayında gıda ve enerji fiyatlarındaki düşüşten kaynaklandığını söyledi.

Kasım ayı yıllık TÜFE değeri, enerji fiyatlarının ana etken olması nedeniyle Ekim ayına kıyasla yüzde 0,3 puan daraldı. Dong, enerji fiyatlarındaki düşüşün TÜFE'deki düşüşe 0,19 puan katkıda bulunduğunu söyledi.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 4,2 gerilediği ve düşüş hızının 0,2 puan arttığı, domuz eti fiyatlarının yıllık bazda yüzde 31,8 gerilediği, yumurta, yemeklik yağ, sığır eti, koyun eti, kümes hayvanları ve su ürünleri fiyatlarının ise yüzde 1,1 ile yüzde 10,5 arasında düştüğü belirtildi.

Dong ayrıca, gıda ve enerji fiyatlarının çıkarıldığı çekirdek TÜFE'nin geçen ay yıllık bazda yüzde 0,6 arttığını ve artış hızının Ekim ayına kıyasla değişmeyerek ılımlı bir artış kaydettiğini söyledi.

Veriler gıda dışı fiyatların geçen ay yıllık bazda yüzde 0,4 arttığını, hizmet fiyatlarının yüzde 1, giyim fiyatlarının ise yüzde 1,4 yükseldiğini gösterdi.

Veriler, aylık bazda TÜFE'nin Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilediğini de gösterdi. Veriler, ay boyunca gıda fiyatlarının yüzde 0,9, gıda dışı fiyatların ise yüzde 0,4 düştüğünü gösterdi.

Dong, bir önceki aya göre yaşanan düşüşün temel olarak daha sıcak havalar, yeterli tarım ürünü arzı, düşen uluslararası petrol fiyatları ve seyahat ve diğer hizmetlere yönelik tüketici talebindeki mevsimsel düşüşün etkisinden kaynaklandığını söyledi.

NBS verilerine göre Ocak ayından Kasım ayına kadar ortalama TÜFE yıllık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi.

Cumartesi günkü veriler ayrıca, fabrika kapısındaki ürün maliyetlerini ölçen ülkenin üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 düştüğünü gösterdi.

Dong, aylık bazda Kasım ayı ÜFE'sinin, uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve bazı sanayi ürünlerine yönelik zayıf piyasa talebi gibi faktörlerden etkilenerek yüzde 0,3 düştüğünü söyledi.