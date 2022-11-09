Çin'de Üfe Ekim'de Yüzde 1,3 Düştü

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Çarşamba günü, Çin'in ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) Ekim ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 düştüğünü bildirdi.

NBS'den kıdemli istatistikçi Dong Lijuan, bu oranın geçen yılın aynı dönemindeki yüksek baz etkisi nedeniyle Eylül ayında kaydedilen yıllık yüzde 0,9'luk artışa göre gerilediğini söyledi.

Aylık bazda, Çin'in ÜFE endeksi Ekim ayında yüzde 0,2 arttı. Kömür madenciliği ve yıkama endüstrisinde ÜFE, kış aylarında artan kömür depolama talebi nedeniyle Ekim ayında önceki aya göre yüzde 3 arttı.

Petrol ve gaz çıkarma endüstrisinin ÜFE'si bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarken, kömür madenciliği ve yıkama endüstrisininki bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 düştü.

Çarşamba günkü veriler ayrıca, enflasyonun ana göstergesi olan Çin'in tüketici fiyat endeksinin de (TÜFE) Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 arttığını gösterdi.