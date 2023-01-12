Çin'de Üfe Aralık 2022'de Yüzde 0,7 Düştü

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralık 2022'de yıllık yüzde 0,7'lik düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralık 2022'de yıllık yüzde 0,7'lik düşüş gösterdi.

Yıllık düşüş oranı Kasım ayına göre 0,6 azaldı. NBS'nin verilerine göre ÜFE, Aralık'ta önceki aya kıyasla yüzde 0,5'lik hafif bir düşüş sergiledi.

NBS'nin kıdemli istatistikçisi Dong Lijuan, Aralık'ta yıllık düşüşün, geçen yılın aynı dönemindeki daha düşük baz etkisinden dolayı olduğunu, öte yandan gerileyen petrol fiyatlarının aylık ÜFE düşüşünde rol oynadığını söyledi.

NBS verilerine göre Çin'de ÜFE, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 4,1 arttı.

Perşembe günü açıklanan verilerde Çin'de enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Aralık 2022'de yıllık yüzde 1,8 arttığı da görüldü. 2022'nin tümünde ise TÜFE, geçen yıla göre yüzde 2 yükseldi.