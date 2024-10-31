Çin'de Trami Tayfunu: 40.000 Kişi Tahliye Edildi

QİONGHAİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'de bu yıl görülen 20. tayfun olan ve 28 Ekim'den bu yana Hainan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışları tetikleyen Trami Tayfunu, 40.000'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Tayfunun en fazla etkilediği bölgelerden Qionghai'deki yerel yetkililer, Qionghai kentindeki Wanquan Nehri havzası boyunca yer alan çok sayıda köyün son günlerde şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalması üzerine 1. seviye önlemler almaya başladı.