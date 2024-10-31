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Çin'de Trami Tayfunu: 40.000 Kişi Tahliye Edildi

Çin'de Trami Tayfunu: 40.000 Kişi Tahliye Edildi
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Çin'in Hainan bölgesinde etkili olan Trami Tayfunu, şiddetli yağışlara neden olarak 40.000'den fazla kişinin tahliye edilmesine yol açtı. Qionghai'deki yerel yetkililer, sular altında kalan köyler için önlemler aldıklarını açıkladı.

QİONGHAİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'de bu yıl görülen 20. tayfun olan ve 28 Ekim'den bu yana Hainan'ın birçok bölgesinde şiddetli yağışları tetikleyen Trami Tayfunu, 40.000'den fazla kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Tayfunun en fazla etkilediği bölgelerden Qionghai'deki yerel yetkililer, Qionghai kentindeki Wanquan Nehri havzası boyunca yer alan çok sayıda köyün son günlerde şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kalması üzerine 1. seviye önlemler almaya başladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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