Çin'de toplu taşımanın yüzde 77,6'sı yeni enerjili araçlarla yapılıyor

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanı Li Xiaopeng, Çin'in toplu taşıma sisteminin yüzde 77,6'sında yeni enerjili araçların kullanıldığını açıkladı.

Li, Cuma günü devam eden "İki Toplantı" sırasında yaptığı açıklamada ulaştırmada kaydedilen başarılara değinerek Çin'in yeşil ve akıllı ulaştırmada hızlı gelişim sergilediğini belirtti.

Ülkenin, akıllı yol, akıllı demiryolu ve akıllı liman inşasına hız verdiğini kaydeden bakan, yeni enerji ve temiz enerji ekipmanlarının yaygın şekilde kullanıldığını dile getirdi.

Li, ülkenin dünyanın en büyük yüksek hızlı demiryolu ağı, otoyol ağı ile ekspres posta teslimat sisteminin yanı sıra dünya çapında bir limanlar grubu da inşa ettiğini ifade etti.

Bakan, Çin'in ulaştırma hizmet destek kapasitesinin sürekli gelişim sergilediğini ve Çin'in diğer ülkelerle ulaştırma işbirliğini güçlendirdiğini sözlerine ekledi.

"İki Toplantı" Çin Ulusal Halk Kongresi'nin ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık toplantılarını ifade ediyor.