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Çin'de Tohumlar İnsansız Hava Araçlarıyla Ekiliyor

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Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yining kentinde bu yıl ilkbaharda bitki örtüsünü artırmaya yönelik yerel çalışmalar kapsamında çim tohumlarının ekilmesinde ilk kez tarımsal insansız hava araçları kullanılmaya başlandı.

Çin'in kuzeybatısında yer alan Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Yining kentinde bu yıl ilkbaharda bitki örtüsünü artırmaya yönelik yerel çalışmalar kapsamında çim tohumlarının ekilmesinde ilk kez tarımsal insansız hava araçları kullanılmaya başlandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Güncel Haberler

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