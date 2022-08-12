Haber : Çin'de Ticari Kullanım İçin Tasarlanan Taşıyıcı Roket Smart Dragon-3'ün Yer Testleri Tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Ticari Kullanım İçin Tasarlanan Taşıyıcı Roket Smart Dragon-3'ün Yer Testleri Tamamlandı

 - Güncelleme:
Çin'de Ticari Kullanım İçin Tasarlanan Taşıyıcı Roket Smart Dragon-3'ün Yer Testleri Tamamlandı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de ticari kullanım için tasarlanan yeni taşıyıcı roket Smart Dragon-3'ün (SD-3) geliştiricisi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin geniş ölçekli yer testlerini tamamladığı duyuruldu.

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de ticari kullanım için tasarlanan yeni taşıyıcı roket Smart Dragon-3'ün (SD-3) geliştiricisi tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, taşıyıcı roketin geniş ölçekli yer testlerini tamamladığı duyuruldu.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'ne (CALVT) bağlı Çin Roket Limited Şirketi tarafından geliştirilen roket dört aşamalı katı yakıtlı bir taşıyıcı.

Roket SD serisinin en büyüğü ve 20 uyduya kadar fırlatma yeteneğine sahip bulunuyor. Uygun maliyetli olan roket, son derece uyarlanabilir özelliğe de sahip.

Roket, kaplama testlerini başarıyla geçti ve ilk uçuş testi aşamasına girdi. CALVT'nin açıklamasına göre tasarımının güvenilirliği ve kaplam asının kalitesi tamamen onaylandı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title