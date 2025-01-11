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Çin'de Ticari İşletme Sayısı 2024'e Kadar Artacak

Çin'de Ticari İşletme Sayısı 2024'e Kadar Artacak
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Çin'de kayıtlı ticari işletme sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla yüzde 3,1 artarak 189 milyona ulaşacak. Yeni kayıt yaptıran işletme sayısında da önemli bir artış gözlemlendi.

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) - Çin'de kayıtlı ticari işletme sayısı 2024 yılı sonu itibarıyla önceki yıla göre yüzde 3,1 artarak 189 milyona ulaştı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi Başkan Yardımcısı Shu Wei, cuma günkü basın toplantısında geçen yılın ilk üç çeyreğinde yeni kayıt yaptıran ve vergi işleriyle uğraşan ticari işletme sayısının önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 arttığını belirtti.

Tüketici haklarını koruma çabalarında da ilerleme kaydedildiğini ifade eden Shu, yetkililerin şikayet ve ihbarlardan kaynaklanan ekonomik kayıplarda önceki yıla göre yüzde 17,1 artışla 4,72 milyar yuan (656,69 milyon ABD doları) üzerinde geri kazanım sağladığını söyledi.

Bu ilerlemenin, bireysel işletmelere yönelik hedefli destek ve ticari işletmelerin meşru haklarını korumaya yönelik daha sıkı infaz uygulamaları gibi adil piyasa ortamını teşvik etmeyi amaçlayan daha genel düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Shu, platform ekonomisinde rekabeti artırmaya yönelik çabalarının yanı sıra sanayi zincirlerin dayanıklılığını artırmaya odaklanarak geleneksel sektörleri dönüştürme, gelişmekte olan sektörleri geliştirme ve geleceğin sektörleri için planlamaya yönelik girişimlerinin yoğunlaştırıldığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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