Çin'de Ticari Araç Üretimi ve Satışları Şubat'ta Arttı

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Sektör verilerine göre Çin'in ticari araç endüstrisi, üretim ve satışların Ocak ayına göre artmasıyla Şubat 2023'te güçlü bir toparlanma kaydetti.

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Sektör verilerine göre Çin'in ticari araç endüstrisi, üretim ve satışların Ocak ayına göre artmasıyla Şubat 2023'te güçlü bir toparlanma kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre geçen ay, bir önceki aya göre yüzde 61 ve 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla toplam 317.000 ticari araç üretildi.

Aynı dönemde Çin'deki ticari araç satışları ise bir önceki aya göre yüzde 79,4 ve yıllık yüzde 29,1 artışla yaklaşık 324.000 adedi buldu.

Dağılıma bakıldığında, kamyon satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7 artışla 290.000 adede yükselirken, otobüs satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,1 artışla 33.000 oldu.