Çin'de Ticari Araç Üretimi ve Satışları Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ticari araç üretimi ve satışları 2024 yılının ilk iki ayında güçlü büyüme kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, ticari araç üretimi söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 560.000 adede yükseldi.

Ticari araç satışları ise aynı dönemde yüzde 14,1 artarak 575.000 adede ulaştı.

Bu dönemde 504.000 adet kamyon satılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 oranında ve 71.000 yolcu otobüsü satılarak yüzde 29,1 oranında artış kaydedildi.

Verilere göre aynı dönemde kamyon üretimi yüzde 7,9 ve yolcu otobüsü üretimi yüzde 17,9 oranında arttı.