Çin'de Ticari Araç Üretimi ve Satışı Mart'ta Arttı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ticari araç endüstrisi, 2023'ün Mart ayında üretim ve satışların, Şubat ayına göre artmasıyla güçlü toparlanma kaydetti.

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'de ticari araç endüstrisi, 2023'ün Mart ayında üretim ve satışların, Şubat ayına göre artmasıyla güçlü toparlanma kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre geçen ay toplam 434.000 ticari araç üretildi. Söz konusu değer, bir önceki aya göre yüzde 37,1 ve 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 20,4 artışa işaret ediyor.

Çin'de aynı dönemde aylık yüzde 34,2 ve yıllık yüzde 17,4 artışla yaklaşık 434,000 ticari araç satıldı.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği, ekonominin kademeli olarak toparlanması, daha fazla altyapı projesinin başlatılması ve ihracatın iyi performans göstermeye devam etmesiyle ticari araç pazarının toparlanma belirtileri gösterdiğini belirtti.