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Çin'de Ticari Araç Satışları Arttı

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Çin'de ticari araç satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,6 artarak 324.000 adede yükseldi. Kamyon satışları ise yüzde 81,8 artış kaydetti. Ayrıca ticari araç ihracatı da yüzde 46,9 arttı.

BEİJİNG, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'de ticari araç satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79,6 artarak 324.000 adede yükseldi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre söz konusu dönemde 289.000 kamyon satılarak bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 81,8 artış kaydedildi.

Geçen ay toplam 35.000 yolcu otobüsü satılırken, bu rakam 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 63,4 artışa tekabül ediyor.

Veriler ayrıca Çin'in ticari araç ihracatının Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,9 artarak 74.000 adede ulaştığını ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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