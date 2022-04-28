Çin'de Teyit Edilen Kovid-19 Vakaları 10 Gündür Düşmeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) sözcüsü mi Feng Perşembe günü yaptığı açıklamada, Çin'de tıbbi gözlem altında teyit edilen Kovid-19 vakalarının ve semptom göstermeyen taşıyıcıların sayısında son 10 gün içinde dalgalı bir düşüş eğilimi görüldüğünü söyledi.

Mi, düzenlediği basın toplantısında, bazı bölgelerdeki topluluklarda yavaş yavaş virüsün bulaşması engellenerek insanların yaşamlarının normale döndüğünü ve üretimin yeniden başladığını belirtti. Bir diğer NHC yetkilisi Wu Liangyou da, Nisan ayında Çin ana karasında 550.000'den fazla yerel enfeksiyon rapor edildiğini belirtti. Wu, şu anda Hebei, Jiangsu ve Beijing gibi eyalet düzeyindeki bölgelerin virüse karşı aktif ve etkili önlemler aldığını belirterek, Jilin ve Shanghai'daki salgın durumunun iyileşmeye devam ettiğini de sözlerine ekledi. Wu, Shanghai'daki topluluk bulaşma riskinin kademeli olarak azaldığını ifade etti.

Xinhua / Güncel