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Çin'de Terracotta Savaşçılarının buzdan heykelleri yapıldı

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Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin kentinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Terracotta Savaşçılarının buzdan heykelleri yapılıyor.

HARBİN, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Terracotta Savaşçılarının buzdan heykellerinin yapay zeka tarafından üretilen bir dizi görüntüsü internette viral olmasının üzerine, ziyaretçi çekmek isteyen sanatçılar Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Harbin kentinde bulunan Harbin Buz ve Kar Dünyası'nda Terracotta Savaşçılarının buzdan heykellerini yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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