Çin'de Teraslı Tarlalarda Çalışan Çiftçiler - Haberler

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Çin'de Teraslı Tarlalarda Çalışan Çiftçiler

Xinhua - Güncel
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Çin'de Teraslı Tarlalarda Çalışan Çiftçiler

HANZHONG, 27 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Hanzhong şehrinin Lueyang ilçesine bağlı Tanjiazhuang köyündeki teraslı tarlalarda çalışan çiftçiler görülüyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Xinhua/Xinhua)

HANZHONG, 27 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Hanzhong şehrinin Lueyang ilçesine bağlı Tanjiazhuang köyündeki teraslı tarlalarda çalışan çiftçiler görülüyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Xinhua/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Güncel, Haberler

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