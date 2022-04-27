Çin'de Teraslı Tarlalarda Çalışan Çiftçiler
Xinhua - Güncel
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HANZHONG, 27 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Hanzhong şehrinin Lueyang ilçesine bağlı Tanjiazhuang köyündeki teraslı tarlalarda çalışan çiftçiler görülüyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Xinhua/Xinhua)
HANZHONG, 27 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletindeki Hanzhong şehrinin Lueyang ilçesine bağlı Tanjiazhuang köyündeki teraslı tarlalarda çalışan çiftçiler görülüyor, 26 Nisan 2022. (Fotoğraf: Liu Xinhua/Xinhua)
Xinhua / Güncel