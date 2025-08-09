Çin'de Temmuz Ayında Fiyatlarda Toparlanma Görüldü

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de hükümetin iç talebi artırmaya yönelik politikalarının etkisinin daha fazla hissedilmesiyle temmuz ayında hem tüketici hem de üretici fiyatlarında toparlanma görüldü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cumartesi günü açıkladığı verilere göre enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE), temmuzda geçen aya göre yüzde 0,4 artarak hazirandaki yüzde 0,1 düzeyindeki düşüşü tersine çevirdi. Endeks, mevsimsel ortalama artış olan yüzde 0,3'ün üzerine çıkarken, yıllık bazda değişiklik görülmedi.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise yüzde 0,8 artarak üç aydır süren yükselişini sürdürdü.

NBS istatistikçisi Dong Lijuan, bu olumlu eğilimin temel olarak hizmetler ve endüstriyel tüketim mallarının fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirterek, talep artışında politika önlemlerinin etkili olduğuna dikkat çekti.

Bu yıl ülke içindeki ekonomik dolaşımı güçlendirmeyi amaçlayan Çin, ülke genelinde tüketim mallarının yenilenmesine daha güçlü mali destek sağlanması, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri ve dijital tüketim gibi kilit önemdeki hizmet sektörlerine odaklanılması gibi adımlar attı.

Cumartesi günü açıklanan veriler, sanayi sektöründe de iyileşme görüldüğünü ortaya koydu. Ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE), temmuzda geçen aya göre yüzde 0,2 gerileyerek hazirandaki yüzde 0,4'lük düşüşe göre daha sınırlı bir kayıp yaşadı. Bu, mart ayından bu yana aylık bazda daralmanın ilk kez yavaşladığı ay oldu. Yıllık bazda ise ÜFE, haziranda olduğu gibi temmuzda da yüzde 3,6 geriledi.

Dong, ÜFE performansındaki iyileşmenin kısmen optimize edilmiş pazar rekabet düzeni, devam eden endüstriyel dönüşümler ve serbest bırakılan iç talep potansiyeli ile ilişkili olduğunu söyledi.