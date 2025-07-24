Çin'de Temel Sağlık Sigortası Kapsama Oranı %95

Çin'de Temel Sağlık Sigortası Kapsama Oranı %95
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Çin Ulusal Sağlık Güvencesi İdaresi'ne göre, 2021-2025 döneminde temel sağlık sigortasının kapsama oranı %95 seviyesini korurken, 2024 itibarıyla sigortalı sayısı 1,32 milyar kişiyi aştı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'de temel sağlık sigortasının kapsama oranı 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 95 seviyesinde seyretti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

"Çin Ulusal Sağlık Güvencesi İdaresi verilerine göre, temel sağlık sigortasının kapsama oranı 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 95 seviyesini korurken, 2024 yılı itibarıyla sigortalı sayısı 1,32 milyar kişiyi aştı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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