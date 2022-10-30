Çin'de Telekom Sektörü Ocak-Eylül Döneminde İstikrarlı Büyüdü

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkedeki telekomünikasyon sektörünün yılın ilk üç çeyreğinde bulut bilişim gibi yeni gelişen iş kollarının hızlı bir büyüme kaydetmesiyle gelirlerini istikrarlı bir şekilde artırdığını gösterdi.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin'de açıklanan resmi veriler, ülkedeki telekomünikasyon sektörünün yılın ilk üç çeyreğinde bulut bilişim gibi yeni gelişen iş kollarının hızlı bir büyüme kaydetmesiyle gelirlerini istikrarlı bir şekilde artırdığını gösterdi.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre sektörün bileşik faaliyet geliri Ocak- Eylül döneminde yıllık yüzde 8,2 artışla yaklaşık 1,2 trilyon yuan (yaklaşık 167,37 milyar ABD doları) seviyesinde bulunuyor.

Büyük veri, bulut bilişim, internet veri merkezleri ve Nesnelerin İnterneti gibi yeni gelişen iş kollarında bu dönemde hızlı bir gelir artışı yaşandı. Çin'in üç telekom devi China Telecom, China Mobile ve China Unicom'un yeni gelişen iş kollarındaki gelirleri yıllık yüzde 33,4 artarak 232,9 milyar yuana çıktı.

Yılın ilk dokuz ayında bulut bilişim ve büyük veriden elde edilen gelirler sırasıyla yüzde 127,6 ve yüzde 62,6 artarken, veri merkezlerinden elde edilen gelirler ise yüzde 13,4 yükseldi.

Çin'de 5G ağ geliştirme çalışmaları da ilerlemeye devam etti. Eylül sonu itibarıyla Çin'deki 5G baz istasyonlarının sayısı 2,22 milyona ulaştı. Bu, 2021 sonuna göre net 795.000 artış anlamına geliyor.