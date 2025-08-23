Çin'de Tayfun Kajiki İçin Dördüncü Seviye Acil Durum Uyarısı

BEİJİNG, 23 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de bu yılın 13. tayfunu olan Kajiki yaklaşırken, cumartesi günü Hainan eyaletinde sel ve tayfun riskine karşı dördüncü seviye acil durum uyarısı verildi.

Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi'nin acil durum müdahale önlemlerini başlattığını ve yerel sel ve tayfun yardım çalışmalarına destek amacıyla ülkenin güneyindeki eyalete bir çalışma ekibi gönderdiğini bildirdi.

Meteoroloji yetkilileri, cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Kajiki Tayfunu'nun merkezinin Hainan'ın Sanya şehrinin yaklaşık 650 kilometre doğusunda bulunduğunu, saatte 25 kilometre hızla batıya ilerlediğini ve şiddetinin önemli ölçüde artmasının beklendiğini bildirdi.

Tayfun Kajiki için cumartesi günü sarı alarm yayımlayan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi ise tayfunun pazar akşamı civarında Hainan adasının güney kıyılarına ulaşmasının veya buradan geçmesinin beklendiğini duyurdu.

Hainan adasının bazı bölgeleri ile Xisha adaları ve Zhongsha adalarında cumartesiden pazara kadar şiddetli ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Çin'de dört kademeli acil durum müdahale sistemi ve dört kademeli hava durumu uyarı sistemi bulunuyor. Acil durum sisteminde birinci seviye en şiddetli müdahaleyi, hava durumu uyarı sisteminde ise kırmızı en ciddi uyarıyı temsil ediyor; bunu turuncu, sarı ve mavi uyarılar izliyor.