Çin'de Tayfun Alarmı: Fung-Wong Kıyıları Tehdit Ediyor

Güncelleme:
Fung-Wong tayfunu nedeniyle Çin'in güney kıyıları, Hong Kong ve Tayvan'da acil durum ilan edildi. Sel riski nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi. Tayfunun Filipinler'de 8 can kaybına yol açtığı bildirildi.

Çin'de yaklaşan Fung-Wong Tayfunu nedeniyle ülkenin güney kıyıları ile Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'da alarma geçildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Çin Devlet Sel Kontrol ve Kuraklık Yardım Merkezi, ülkenin doğu ve güney kıyılarındaki Cıciang, Fucien, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde 4. düzey acil tayfun alarmı ilan edildi.

Hong Kong Gözlemevi de kentin 500 kilometre güneydoğusunda ilerleyen tayfun nedeniyle hazırlık işareti veren 1 No'lu tayfun uyarısı yaptı.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresinden yapılan açıklamaya göre, şiddeti azalarak tropikal fırtınaya dönüşmesi beklenen tayfun, kuzeydoğu güneybatı yönünde Ada'nın büyük bölümünde etkili olacak.

Bugün öğle saatlerinde Ada kıyılarına ulaşması beklenen tayfun nedeniyle, sel riski olan dağlık bölgelerde yaşayan 3 binden fazla kişi tahliye edildi.

Pasifik'te ortaya çıkan yılın 26. tayfunu olan Fung-Wong'un yol açtığı şiddetli rüzgar ve seller nedeniyle Filipinler'de en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
Haberler.com
