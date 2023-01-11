Çin'de Tavşan Yılı İçin Özel Üretim Ürünler Revaçta Güncel Haberler HAİKOU, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'daki bir gümrüksüz satış mağazasında sergilenen Tavşan Yılı için dünyaca ünlü bir markanın özel üretim ürünleri, 8 Ocak 2023. HAİKOU, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Haikou'daki bir gümrüksüz satış mağazasında sergilenen Tavşan Yılı için dünyaca ünlü bir markanın özel üretim ürünleri, 8 Ocak 2023. Çin Yeni Yılı yaklaşırken, dünyaca ünlü markalar Tavşan Yılı'nı kutlamak ve büyük Çin pazarını kucaklamak için özel üretim ürünler piyasaya sürüyor. Özel üretim ürünlerin çoğunda, Çin burcundaki 12 hayvandan biri olan tavşan figürleri, diğerlerinde ise Çin'in simgesi kırmızı renk kullanılmış. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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