Çin'de Tatil Boyunca 6 Milyar Yuandan Fazla Gişe Hasılatına Ulaşan Sinemalar, Güçlü Bir Geri Dönüş Yaptı

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'de sinemalar, Kovid-19'un olumsuz etkilerine maruz kaldıktan sonra, Bahar Festivali tatili boyunca sinemaseverleri ağırladı.

Bu, ülkenin bu ay başında virüs ile mücadelede düzenlemeler yapmasının ardından gerçekleşen ilk Bahar Festivali tatili oldu.

Kalabalıkların sinema salonuna geri döndüğünü görmekten büyük memnuniyet duyan Çin'in doğusundaki Jinan şehrindeki bir sinemanın müdürü olan Dong Wenxin, "Seyircilerin hepsi geri döndü!" dedi ve "Gerçekten geri döndüler" diye ekledi.

Bir hafta süren tatil Cuma günü sona eriyor. Tatil, Çin'de genellikle kazançlı bir sinema dönemi olarak öne çıkıyor.

Çin'de sinemaların gişe hasılatını takip eden Maoyan şirketine göre, ülkede tatil boyunca, Cuma günü saat 11.00 itibarıyla toplam 117 milyon sinema bileti satıldı ve 6,16 milyar yuanlık (yaklaşık 909 milyon ABD doları) büyük bir gelir elde edildi.

Bu gelir, geçen yılın aynı tatil döneminin gelirini geride bırakırken, bu yılın Bahar Festivali tatilini şimdiye dek en yüksek hasılat elde edilen ikinci tatil dönemi haline getirdi.

Bu yıl 22 Ocak'a denk gelen Çin Yeni Yılı olarak da adlandırılan Bahar Festivali'nde altı Çin yapımı film gösterime girdi.

Yönetmen Zhang Yimou'nun "gerilim artı komedi" türünde ilk filmi olan sürprizlerle dolu "Bütün Nehir Kırmızı" (Full River Red), tatil gişe hasılatı listesinin zirvesinde yer aldı. Filmin sonunda, binlerce askerin hep birlikte vatansever Song Hanedanı (960-1279) generali Yue Fei'nin bir metnini ezbere okumasıyla birçok kişi gözyaşlarını tutamadı. Tarihi drama, 2,34 milyar yuan hasılat elde etti ve toplam gişe hasılatının yaklaşık yüzde 38'ini oluşturdu.

Bu filmin hemen ardından 1,98 milyar yuan hasılatla yönetmen Guo Fan'ın, 2019'un bilimkurgu dalında gişe rekorları kıran filmi "Gezgin Dünya"nın (The Wandering Earth) devam filmi olan "Gezgin Dünya II" (The Wandering Earth-II) filmi geldi. Guo bir röportajda, Liu Cixin'in orijinal romanının hayranı olan birçok sinemaseveri hayrete düşüren "uzay asansörleri" sahnelerinin çekimlerini "kabus" olarak niteledi.

Listede üçüncü sırayı, Çin'deki en uzun soluklu film serilerinden birinin en yeni bölümü olan animasyon filmi "Bonnie Bears: Koruyucu Kod" (Boonie Bears: Guardian Code) aldı. Film, 680 milyon yuan hasılat elde etti.

Diğer Çin yapımı filmler ise, Tony Leung Chiu-Wai'nin başrolünde olduğu yönetmen Cheng Er'in casusluk-aksiyon filmi "Gizli Kılıç" (Hidden Blade); yönetmen Tian Xiaopeng'in fantastik animasyon filmi "Derin Deniz" (Deep Sea); "Maymun Kral: Kahraman Geri Döndü" (Monkey King: Hero is Back) ve en fazla ünlü film şirketi Dark Horse'un 2021 yapımı "Merhaba Anne" (Hi, Mom) filmindeki rolüyle tanınan komedyen Zhang Xiaofei'nin oynadığı bir komedi olan "Beş yüz mil" (Five Hundred Miles) olarak sıralandı.