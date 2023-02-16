Çin'de Tarlalardaki Ekim Hazırlığı Başladı
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MEİSHAN, 16 Şubat (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Meishan şehrine bağlı Shanba köyündeki tarlalarda çalışan çiftçiler görülüyor, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Yongliang/Xinhua)
MEİSHAN, 16 Şubat (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Meishan şehrine bağlı Shanba köyündeki tarlalarda çalışan çiftçiler görülüyor, 15 Şubat 2023. (Fotoğraf: Yao Yongliang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel