Çin'de Tarlada Çalışan Köylüler - Haberler

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Çin'de Tarlada Çalışan Köylüler

Xinhua - Güncel
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Çin'de Tarlada Çalışan Köylüler

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changning kentine bağlı Yiyang bölgesinde bir tarlada çalışan köylüler görülüyor, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Xiuyuchun/Xinhua)

BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changning kentine bağlı Yiyang bölgesinde bir tarlada çalışan köylüler görülüyor, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Xiuyuchun/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Nisan, Güncel, Haberler

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