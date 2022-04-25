Çin'de Tarlada Çalışan Köylüler
Xinhua - Güncel
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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changning kentine bağlı Yiyang bölgesinde bir tarlada çalışan köylüler görülüyor, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Xiuyuchun/Xinhua)
BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Changning kentine bağlı Yiyang bölgesinde bir tarlada çalışan köylüler görülüyor, 24 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhou Xiuyuchun/Xinhua)
Xinhua / Güncel