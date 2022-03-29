Çin'de Tarlada Çalışan İşçiler Baharı Karşılıyor - Haberler

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Çin'de Tarlada Çalışan İşçiler Baharı Karşılıyor

Xinhua - Güncel
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Çin'de Tarlada Çalışan İşçiler Baharı Karşılıyor

ENSHİ, 29 Mart (Xinhua) — 28 Mart 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerinde bulunan Hubei eyaletine bağlı Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'nin Lichuan kentinin Moudao Kasabası'nda bulunan Changping köyünde tarlada çalışan işçiler görülüyor. (Fotoğraf: Wen Lin/Xinhua)

ENSHİ, 29 Mart (Xinhua) — 28 Mart 2022 tarihinde havadan çekilen bu fotoğrafta, Çin'in orta kesimlerinde bulunan Hubei eyaletine bağlı Enshi Tujia ve Miao Özerk İli'nin Lichuan kentinin Moudao Kasabası'nda bulunan Changping köyünde tarlada çalışan işçiler görülüyor. (Fotoğraf: Wen Lin/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Mart, Güncel, Haberler

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