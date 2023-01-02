Çin'de Tarım ve İlgili Sektörler Gsyih'nın Yüzde 16,05'ine Karşılık Geldi

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'de tarım ve ilgili endüstrilerin katma değeri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 10,5 artışla (fiyat faktörleri hariç değil) 18,44 trilyon yuan (2,65 trilyon ABD doları) oldu.