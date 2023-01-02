Çin'de Tarım ve İlgili Sektörler Gsyih'nın Yüzde 16,05'ine Karşılık Geldi
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BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'de tarım ve ilgili endüstrilerin katma değeri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 10,5 artışla (fiyat faktörleri hariç değil) 18,44 trilyon yuan (2,65 trilyon ABD doları) oldu.
BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'de tarım ve ilgili endüstrilerin katma değeri 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 10,5 artışla (fiyat faktörleri hariç değil) 18,44 trilyon yuan (2,65 trilyon ABD doları) oldu.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, bu rakamın GSYİH'nın yüzde 16,05'ini oluşturduğunu söyledi.
Ayrıntılı analizde bakıldığında; tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılığın katma değeri yüzde 47,2 oldu.
Yemeklik tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve üretilmesi katma değeri toplamın yüzde 20,9'unu oluşturdu.
Tarım, ormancılık, hayvancılık, balıkçılık ve bunlara bağlı ürün dolaşım hizmetlerinin katma değeri ise toplamın yüzde 14'ünü oluşturdu.