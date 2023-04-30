Çin'de Tarım Ürünlerinin İthalat ve İhracatı Yılın İlk Çeyreğinde Yüzde 11,5 Arttı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de tarım ürünlerinin ithalat ve ihracatı, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış gösterdi.

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de tarım ürünlerinin ithalat ve ihracatı, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artış gösterdi.

Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na göre ülkedeki tarım ürünlerinin dış ticareti, yılın ilk çeyreğinde 83,38 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Çin'de tarım ürünleri ithalatı yılın ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2'lik bir artışla 59,88 milyar ABD dolarına yükselirken, tarım ürünleri ihracatı ise 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 7,4 yükselerek 23,5 milyar ABD dolarına ulaştı.

Veriler ayrıca, ülkedeki tarım ürünlerindeki ticaret açığının da yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,2 artışla 36,38 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi.