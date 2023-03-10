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Çin'de Tarım Makineleri Beceri Yarışması

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Çin'de Tarım Makineleri Beceri Yarışması

XİANGTAN, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Xiangtan'daki Xiangxiang kentinin Longdong kasabasına bağlı Quanhu köyünde düzenlenen tarım makineleri beceri yarışmasına katılan yarışmacılar, 10 Mart 2023.

XİANGTAN, 10 Mart (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Xiangtan'daki Xiangxiang kentinin Longdong kasabasına bağlı Quanhu köyünde düzenlenen tarım makineleri beceri yarışmasına katılan yarışmacılar, 10 Mart 2023.

Yaklaşık 13,33 hektarlık yüksek standartlı bir tarım arazisinde düzenlenen yarışmada çeşitli tarım makinelerinin becerileri sergilendi. (Fotoğraf: Chen Zeguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

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