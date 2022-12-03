Çin'de Tarihi Tunç Çağı'na Kadar Uzanan Alanda Yeni Kalıntılar Bulundu Güncel Haberler CHANGCHUN, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinde bulunan Nong'an ilçesine bağlı Xiaochengzi köyündeki Weizili sahasında gün ışığına çıkarılan bir kehanet kemiği parçası görülüyor, 27 Ekim 2022. CHANGCHUN, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinde bulunan Nong'an ilçesine bağlı Xiaochengzi köyündeki Weizili sahasında gün ışığına çıkarılan bir kehanet kemiği parçası görülüyor, 27 Ekim 2022. Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Jilin eyaletinde bulunan ve Tunç Çağı'na tarihlenen alanda 100'den fazla eski eser ve 24 ev, mezar ve maden kalıntısı gün ışığına çıkarıldı. (Fotoğraf: Jilin Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü/Dağıtım Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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