Çin'de Talim Tayfunu Sonrası Uçuşlar ve Demiryolu Yeniden Faaliyete Geçti

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da yağmur altında yürüyen insanlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

HAİKOU, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim Tayfunu'nun tropik fırtına seviyesine gerilemesiyle birlikte uçuşların ve Hainan Döner Kavşak Demiryolu'nun yeniden faaliyete geçtiğini söyledi.

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da sahil boyunca uzanan dalgalar, 17 Temmuz 2023 (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde sularla kaplı bir yoldan geçen araçlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da sahil boyunca uzanan dalgalar, 17 Temmuz 2023 (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Baishamen Plajı boyunca uzanan dalgalar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fan Yuqing/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Wenchang'da yağmur altında motosiklet süren bir kişi, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da sahil boyunca uzanan dalgalar, 17 Temmuz 2023 (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)