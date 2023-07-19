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Çin'de Talim Tayfunu Sonrası Uçuşlar ve Demiryolu Yeniden Faaliyete Geçti

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Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Talim Tayfunu'nun tropik fırtına seviyesine gerilemesiyle birlikte uçuşlar ve Hainan Döner Kavşak Demiryolu yeniden faaliyete geçti.

Çin'in Hainan Eyaletinde Uçuşlar ve Tren Seferleri Yeniden BaşladıÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da yağmur altında yürüyen insanlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

HAİKOU, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da yerel yetkililer Salı günü yaptıkları açıklamada, bu yılın dördüncü tayfunu olan Talim Tayfunu'nun tropik fırtına seviyesine gerilemesiyle birlikte uçuşların ve Hainan Döner Kavşak Demiryolu'nun yeniden faaliyete geçtiğini söyledi.

Çin'in Hainan Eyaletinde Uçuşlar ve Tren Seferleri Yeniden BaşladıÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da sahil boyunca uzanan dalgalar, 17 Temmuz 2023 (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Wenchang kentinde sularla kaplı bir yoldan geçen araçlar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uçuşlar ve Tren Seferleri Yeniden Başladı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da sahil boyunca uzanan dalgalar, 17 Temmuz 2023 (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uçuşlar ve Tren Seferleri Yeniden Başladı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da bulunan Baishamen Plajı boyunca uzanan dalgalar, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Fan Yuqing/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uçuşlar ve Tren Seferleri Yeniden Başladı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Wenchang'da yağmur altında motosiklet süren bir kişi, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uçuşlar ve Tren Seferleri Yeniden Başladı

Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da sahil boyunca uzanan dalgalar, 17 Temmuz 2023 (Fotoğraf: Yang Guanyu/Xinhua)

Çin'in Hainan Eyaletinde Uçuşlar ve Tren Seferleri Yeniden Başladı

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Fırtına Güncel Haberler

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