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Çin'de Tahılların Kurutulması İçin Kamusal Mekanlar Çiftçilere Açıldı

Çin'de Tahılların Kurutulması İçin Kamusal Mekanlar Çiftçilere Açıldı

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LİNYİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi ilçesine bağlı Linpan nahiyesindeki hükümet yerleşkesinde tahıl kurutan çiftçiler görülüyor, 13 Haziran 2023.

LİNYİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Linyi ilçesine bağlı Linpan nahiyesindeki hükümet yerleşkesinde tahıl kurutan çiftçiler görülüyor, 13 Haziran 2023.

Son sıcak hava dalgalarının yaz hasat mevsimine denk gelmesiyle, tahılların kurutulabilmesi için Shandong eyaletindeki birçok şehirde hükümet yerleşkeleri, köy eğlence mekanları ve meydanlar çiftçilere açıldı. (Fotoğraf: Xu Suhui/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Hükümet Güncel Haberler

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