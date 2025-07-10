Çin'de Tahıl Hasadı 2025 Hedeflerine İhtiyaç Duyuyor

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in tahıl hasadı, 2025 yazında istikrarını korurken toplam üretim yaklaşık 149,74 milyon ton olarak gerçekleşti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) perşembe günü açıkladığı verilere göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yazlık tahıl üretimi geçen yıla kıyasla yüzde 0,1 oranında hafif düşüş gösterdi.

NBS yetkilisi Wei Fenghua, yazlık tahıl üretimindeki düşüşün en alt düzeyde olduğunu ve genel üretimin istikrarını koruduğunu söyledi.

Wei, "Çin'in 2025 yılındaki istikrarını koruyan ve bereketli geçen yaz tahıl hasadı, genel yıllık tahıl üretimi için sağlam bir temel oluşturuyor ve karmaşık uluslararası zorluklarla başa çıkma ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etme konusunda güçlü destek sağlıyor" dedi.

Henan ve Shaanxi eyaletleri gibi önde gelen üretim alanlarında etkili olan şiddetli kuraklığın bazı zorluklara yol açtığını vurgulayan Wei, su yatağını değiştirmeye yönelik büyük ölçekli girişimler gibi proaktif sulama çalışmaları yoluyla çoğu tarım arazisinde etkili sulama yapıldığını ifade etti.

Ana sel sezonunun başladığı ülkede Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, verimi artırmak, felaketleri azaltmak ve Çin'in tahıl güvenliği açısından son derece önemli olan sonbahar tahıl üretimini güvence altına almak üzere 100 günlük bir kampanya başlattı.

Bakanlık, bu yılki yaklaşık 700 milyon tonluk tahıl üretim hedefine ulaşabilmek için sağlam fideler yetiştirme, afet önleme ve haşere kontrolü konularında saha yönetimine rehberlik etmek üzere ekipler görevlendirecek.