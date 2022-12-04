Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Tabloyu Andıran Sisli Bir Kış Sabahı

Güncel Haberler

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu şehrini örten sis, kentte ve kırsal bölgelerde büyüleyici bir kış manzarası yaratıyor.

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu şehrini örten sis, kentte ve kırsal bölgelerde büyüleyici bir kış manzarası yaratıyor.

Puslu göller ve dağlar adeta Çin'in geleneksel mürekkep resimlerinden çıkmış gibi duruyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wuhu şehrinden bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title