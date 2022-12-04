Çin'de Tabloyu Andıran Sisli Bir Kış Sabahı Güncel Haberler Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu şehrini örten sis, kentte ve kırsal bölgelerde büyüleyici bir kış manzarası yaratıyor. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Wuhu şehrini örten sis, kentte ve kırsal bölgelerde büyüleyici bir kış manzarası yaratıyor. Puslu göller ve dağlar adeta Çin'in geleneksel mürekkep resimlerinden çıkmış gibi duruyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Wuhu şehrinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Anhui Güncel Haberler

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